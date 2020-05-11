Дарья Клишина показала фото в купальнике

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, выложила в «Инстаграм» свежее фото. На снимке спортсменка загорает на солнце в чёрном купальнике.
«Получаю солнечный витамин для улучшения иммунитета. Сейчас это очень важно», — подписала она фото.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Клишиной.
29-летняя Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодёжи 2011 года.
В настоящее время Клишина, как и большинство других спортсменов, пребывает на самоизоляции в связи с коронавирусом.
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