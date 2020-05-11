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«Божественная красотка». Подписчики оценили новые фото гимнастки Солдатовой

«Божественная красотка». Подписчики оценили новые
«Божественная красотка». Подписчики оценили новые фото гимнастки Солдатовой
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в своём «инстаграме» две похожие фотографии, предложив подписчикам выбрать лучшую из них. Спортсменка опубликовала селфи в чёрном топе и серых брюках.

«Какая, 1 или 2? Хоть они и почти одинаковые», — подписала она фотографии.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Солдатовой.

Многим подписчикам понравились обе фотографии. Вот что написали они в комментариях.

«1! И ты божественная красотка».
«Ты, как всегда, красива и потрясающа, королева».
«Обе просто гуччи».

Также посмотрите видео, как Солдатова в растяжке поставила кружку на ногу и отпила, стоя на одной ноге.

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