«Божественная красотка». Подписчики оценили новые фото гимнастки Солдатовой
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в своём «инстаграме» две похожие фотографии, предложив подписчикам выбрать лучшую из них. Спортсменка опубликовала селфи в чёрном топе и серых брюках.
«Какая, 1 или 2? Хоть они и почти одинаковые», — подписала она фотографии.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Солдатовой.
Многим подписчикам понравились обе фотографии. Вот что написали они в комментариях.
«1! И ты божественная красотка».
«Ты, как всегда, красива и потрясающа, королева».
«Обе просто гуччи».
Также посмотрите видео, как Солдатова в растяжке поставила кружку на ногу и отпила, стоя на одной ноге.
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