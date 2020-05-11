Владимир Путин обратился к россиянам. Итоги выступления 11 мая

Обращаясь к населению России 11 мая 2020 года, президент Владимир Путин отменил режим нерабочих дней и заявил о постепенном снятии ограничений. По словам главы государства, пока не снимаются ограничения для людей старше 65 лет и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также сохраняется контроль за строгим выполнением санитарных правил на предприятиях, которые начнут работу. Любые массовые мероприятия по всей стране по-прежнему исключаются.

Среди мер поддержки населения Путин особое внимание уделил семьям с детьми. На каждого ребёнка с 3 до 15 лет включительно государством предусмотрена разовая выплата в размере 10 тыс. рублей, которую уже с 12 мая можно дистанционно оформить с помощью портала «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда и получить с 1 июня. Такую поддержку получат 27 млн детей.

Это не отменяет, а дополняет введённые ранее выплаты: по 5000 рублей в месяц на детей до 3 лет тем, кто имеет право на материнский капитал, выплаты на детей от 3 до 7 лет малообеспеченным семьям и по 3000 в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка из семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь). Кроме того размер пособия по уходу за ребёнком увеличен с 3375 рублей до 6751 рубля.

Предприятия смогут получить кредиты под 2% с возможностью погашения всей суммы за счёт государства, если предприятие сохранит занятость сотрудников на уровне 90%. Кредит даётся предприятиям пострадавших отраслей, срок выплаты — апрель 2021 года. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% — государство берёт на себя половину суммы.

Предприятия пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО освобождаются от налоговых выплат и страховых взносов (кроме НДС) за второй квартал 2020 года (апрель-июнь).

Всем гражданам России, которые официально получили статус самозанятых, вернут их подоходный налог за 2019 год. Кроме того они получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.