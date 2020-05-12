Жители Флориды отжимались на улице, чтобы призвать власти открыть спортзалы

Три десятка людей в понедельник, 11 мая, устроили акцию протеста у здания суда во Флориде, сообщает TMZ. Они обратились к властям с призывом открыть спортивные залы, которые не работают из-за угрозы распространения коронавируса. Протестующие начали тренировку прямо на тротуаре. Они отжимались и приседали, держа в руках плакаты и американские флаги. Отмечается, что большинство протестующих были без масок и не соблюдали необходимую санитарными правилами дистанцию.

Во Флориде постепенно начали снимать ограничения, разрешив работать ресторанам, магазинам и парикмахерским. Однако спортивные залы попали во вторую волну снятия запретов, связанных с пандемией коронавируса, и чиновники не спешат с продолжением послаблений.

Видео можно посмотреть на странице WFLA News Channel 8 в «Твиттере».