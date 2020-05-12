Гимнастка Солдатова: идёт карантин, а моему брату повышают зарплату

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова рассказала об отношениях с отцом и братом.
«Я обожаю своего отца, вы даже не представляете насколько! У нас с ним какая-то просто космическая связь. Души в нём не чаю, готова всё на свете для него сделать. И ещё я обожаю своего брата. Два главных мужчины в жизни? Не то слово! Я готова всё для них сделать! Всегда задариваю их подарками и, естественно, обожаю.
Брат окончил школу с золотой медалью и получил высшее с красным дипломом. Он сейчас программист, очень востребован. Например, сейчас идёт карантин, а ему, наоборот, повышают зарплату. Просто красавчик! Лучше всех», — приводит слова Солдатовой «Р-Спорт».
Солдатова, как и большинство спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции.
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