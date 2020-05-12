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Юлия Ефимова показала фото необычной причёски. У неё огромная копна волос

Юлия Ефимова показала фото необычной причёски. У неё огромная копна волос
Другие / Водные виды спорта 0

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова выложила в «сториз» своего «инстаграма» новую фотографию. На снимке можно оценить необычную причёску спортсменки.

«Ничего не предвещало… Мы просто сидели, смотрели фильм. Как думаете, что за фильм сподвиг меня на такую причёску? Сразу говорю, не «Алиса в стране чудес». Хотя очень похоже», — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/pryanya93/?hl=ru

28-летняя Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. Рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех советских и российских пловцов: 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).

Также посмотрите видео, как Ефимова отжалась 10 раз в бикини.

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