Мужской и женский чемпионаты России по водному поло завершены досрочно
Мужское и женское первенства России по водному поло будут завершены досрочно, сообщается на официальном сайте Федерации водного поло России (ФВПР).
«Сегодня прошло заседание президиума, на котором было принято решение о досрочном завершении чемпионатов России среди мужских и женских команд сезона-2019/2020 и распределении мест в соответствии с текущим положением команд в турнирной таблице», — сказано в заявлении ФВПР.
В мужском первенстве чемпионом признан казанский «Синтез». Второе место занял волгоградский «Спартак», третье — московское «Динамо».
Чемпионками России признают ватерполисток «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из города Кириши. Второе место заняло «Динамо-Уралочка» из Златоуста, третье — волгоградский «Спартак».
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