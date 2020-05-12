World Athletics представила новый сокращённый календарь «Бриллиантовой лиги»

На официальном сайте World Athletics был представлен сокращённый календарь «Бриллиантовой лиги» на остаток сезона.

«В 2020 году «Бриллиантовая лига» не будет структурированной серией соревнований, ведущих к финалу, как это обычно принято. Учитывая нынешние несоответствия в тренировочных процессах и возможности путешествовать, будет невозможно обеспечить равные условия и справедливую систему квалификации. Атлеты не будут получать очки «Бриллиантовой лиги» в этом сезоне, а изначально запланированный финал для 24 дисциплин в Цюрихе не состоится», — сказано в заявлении.

«Бриллиантовая лига». 2020 год

14 августа — Монако.

23 августа — Стокгольм (Швеция).

2 сентября — Лозанна (Швейцария).

4 сентября — Брюссель (Бельгия).

6 сентября — Париж (Франция).

12 сентября — Гейтсхед (Великобритания).

17 сентября — Рим/Неаполь (Италия).

19 сентября — Шанхай (Китай).

9 октября — Доха (Катар).

17 октября — второй турнир в Китае.