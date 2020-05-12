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World Athletics представила новый сокращённый календарь «Бриллиантовой лиги»

World Athletics представила новый сокращённый календарь «Бриллиантовой лиги»
Другие / Лёгкая атлетика 0

На официальном сайте World Athletics был представлен сокращённый календарь «Бриллиантовой лиги» на остаток сезона.

«В 2020 году «Бриллиантовая лига» не будет структурированной серией соревнований, ведущих к финалу, как это обычно принято. Учитывая нынешние несоответствия в тренировочных процессах и возможности путешествовать, будет невозможно обеспечить равные условия и справедливую систему квалификации. Атлеты не будут получать очки «Бриллиантовой лиги» в этом сезоне, а изначально запланированный финал для 24 дисциплин в Цюрихе не состоится», — сказано в заявлении.

«Бриллиантовая лига». 2020 год
14 августа — Монако.
23 августа — Стокгольм (Швеция).
2 сентября — Лозанна (Швейцария).
4 сентября — Брюссель (Бельгия).
6 сентября — Париж (Франция).
12 сентября — Гейтсхед (Великобритания).
17 сентября — Рим/Неаполь (Италия).
19 сентября — Шанхай (Китай).
9 октября — Доха (Катар).
17 октября — второй турнир в Китае.

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