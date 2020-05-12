«Ноги-и-и...» Подписчикам понравилось свежее фото гимнастки Селезнёвой

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, двукратная обладательница Кубка мира россиянка Екатерина Селезнёва выложила в «Инстаграм» фотографию, которая не осталась не замеченной подписчиками. Особенно они оценили ноги спортсменки.

«Лето в городе», — подписала спортсменка фото.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Селезнёвой.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Вау, какая красивая! Ноги-и-и...»

«Бомбезно».

«Катюша, просто огонь».

24-летняя Селезнёва — заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка России, многократная чемпионка летней Универсиады в Неаполе (2019), двукратная чемпионка мира (2019).

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