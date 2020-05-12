Гимнастка Мельникова устроила фотосессию в пилотке на фоне берёз

Российская гимнастка Ангелина Мельникова опубликовала в своём «инстаграме» новые фотографии. Спортсменка поздравила всех с Днём Победы, выложив фото в военной пилотке.

«Всегда будем благодарить за мирное небо над головой», — подписала запись Мельникова.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Подписчики оценили новые фотографии Мельниковой, не поскупившись на комплименты.

«Какая же ты красивая, невероятная, правда», — написал один из пользователей.

«Изумительно прекрасна», — добавил ещё один подписчик.

«Ты просто фантастическая», — написал другой пользователь.

Мельникова является чемпионкой Европейских игр 2019 года, а также трёхкратной чемпионкой Европы (2016, 2017, 2018). В настоящее время спортсмены тренируются индивидуально из-за карантинных мер, введённых из-за пандемии коронавируса.