Гимнастка Мельникова устроила фотосессию в пилотке на фоне берёз

Российская гимнастка Ангелина Мельникова опубликовала в своём «инстаграме» новые фотографии. Спортсменка поздравила всех с Днём Победы, выложив фото в военной пилотке.
«Всегда будем благодарить за мирное небо над головой», — подписала запись Мельникова.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Подписчики оценили новые фотографии Мельниковой, не поскупившись на комплименты.
«Какая же ты красивая, невероятная, правда», — написал один из пользователей.
«Изумительно прекрасна», — добавил ещё один подписчик.
«Ты просто фантастическая», — написал другой пользователь.
Мельникова является чемпионкой Европейских игр 2019 года, а также трёхкратной чемпионкой Европы (2016, 2017, 2018). В настоящее время спортсмены тренируются индивидуально из-за карантинных мер, введённых из-за пандемии коронавируса.
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