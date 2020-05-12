Летний легкоатлетический сезон в 2020 году будет проходить с августа по октябрь

Пресс-служба Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) обнародовала сроки проведения летнего легкоатлетического сезона в 2020 году. Согласно представленной информации, сезон продлится со второй декады августа по середину октября.
Первый этап Континентального тура золотого уровня, который должен был проходить в мае, состоится 11 августа в Турку (Финляндия). Далее состоятся этапы в Секешфехерваре (Венгрия, 20 августа), Силезии (Польша, 6 сентября), Остраве (Чехия, 8 сентября), Загребе (Хорватия, 15 сентября), Найроби (26 сентября).
Также организаторы планируют провести этапы в Токио (Япония) и Нанкине (Китай), но точные даты пока неизвестны.
Что касается World Athletics Series, то в 2020 году состоится лишь чемпионат мира по полумарафону. Он будет проходить в октябре в Польше.
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