Легкоатлетам из России придётся заплатить до $ 250 для подачи заявки на нейтральный статус

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не будет рассматривать заявки российских спортсменов на получение нейтрального статуса до тех пор, пока не будет оплачен денежный сбор. Соответствующая информация приводится на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

World Athletics направила ВФЛА регламент, содержащий правила получения российскими легкоатлетами нейтрального статуса для участия в соревнованиях в 2020 году. Заявки будут рассматривать члены совета по допинг-контролю.

Спортсмены до 18 лет будут освобождены от сбора. Легкоатлетам в возрасте от 18 до 20 лет придётся заплатить $ 100, а спортсменам старше 20 лет — $ 250.

Ранее World Athletics опубликовала расписание соревнований на летний сезон. Он стартует в августе.