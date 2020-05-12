Глава ВФЛА отреагировал на введение денежного сбора для получения нейтрального статуса

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Евгений Юрченко заявил о готовности организации подавать заявки на получение нейтрального статуса для спортсменов в 2020 году. В то же время Юрченко выразил недоумение в связи с тем, что Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не планирует рассматривать заявки до тех пор, пока российские спортсмены не оплатят денежный сбор. В зависимости от возраста спортсмена он будет составлять от $ 100 до $ 250. От сборов будут освобождены лишь спортсмены в возрасте до 18 лет.
«Мы готовы к обработке заявок и оперативной отправке их в World Athletics. Критерии и требования претерпели некоторые изменения, но по-прежнему во главу угла World Athletics ставит неукоснительное соблюдение спортсменами антидопинговых правил и абсолютно чистое прошлое с точки зрения причастности к каким-либо допинговым скандалам.
Вызывает вопросы денежный сбор, который в этом году World Athletics назначила за рассмотрение заявок. На мой взгляд, это не вполне уместно, но это их право», — приводит слова Юрченко пресс-служба ВФЛА.
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