Умер главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров

13 мая в возрасте 68 лет в Махачкале скоропостижно скончался выдающийся деятель в области спортивной борьбы, главный тренер сборной команды России по вольной борьбе среди женщин, Заслуженный тренер России Магомед Алиомаров. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.
Магомед Алиомаров был назначен на должность главного тренера сборной команды России по вольной борьбе среди женщин в феврале прошлого года. За непродолжительный срок своей деятельности на этом посту смог вернуть национальной команде лидирующее положение на международной арене. На чемпионат мира 2019 команда России заняла второе общекомандное место и первенствовала на чемпионат Европы 2020.
Последние дни жизни Магомед Алиомаров находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Федерация спортивной борьбы России, тренеры и члены спортивной сборной команды России выражают свои искренние соболезнование родным и близким покойного, память о нём навеки останется в наших сердцах», — сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России.
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