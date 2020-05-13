В России за сутки коронавирусом заразилось 10 028 человек, отмечено 96 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 10 028 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 242 271 человека, из которых выздоровело 48 003. Зафиксировано ещё 96 летальных исходов. За всё время скончалось 2212 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 4703

Московская область — 962

Санкт-Петербург — 435

Нижегородская область — 271

Свердловская область — 135

Волгоградская область — 124

Республика Дагестан — 109

Рязанская область — 97

Смоленская область — 97

Краснодарский край — 96

Калужская область — 94

Красноярский край — 93

Белгородская область — 90

Тульская область — 89

Ярославская область — 88

Ростовская область — 87

Республика Татарстан — 87

Тамбовская область — 85

Саратовская область — 85

Самарская область — 79

Республика Северная Осетия — 78

Чувашская Республика — 78

Тюменская область — 75

Кабардино-Балкарская Республика — 74

Новосибирская область — 74

Брянская область — 73

Владимирская область — 72

Курская область — 67

Ленинградская область — 66

Орловская область — 59

Приморский край — 53

Ставропольский край — 51

Челябинская область — 51

Оренбургская область — 50

Республика Башкортостан — 49

Ямало-Ненецкий АО — 49

Пермский край — 48

Липецкая область — 46

Ульяновская область — 46

Республика Саха (Якутия) — 46

Хабаровский край — 46

Астраханская область — 44

Мурманская область — 43

Республика Ингушетия — 43

Ханты-Мансийский АО — 43

Алтайский край — 43

Пензенская область — 42

Воронежская область — 40

Калининградская область — 40

Республика Мордовия — 37

Республика Калмыкия — 35

Республика Марий Эл — 32

Чеченская Республика — 28

Республика Бурятия — 28

Еврейская АО — 24

Омская область — 23

Забайкальский край — 22

Республика Хакасия — 21

Кировская область — 20

Иркутская область — 20

Камчатский край — 20

Архангельская область — 19

Республика Адыгея — 19

Костромская область — 18

Вологодская область — 17

Томская область — 17

Новгородская область — 14

Республика Тыва — 13

Амурская область — 13

Республика Коми — 12

Карачаево-Черкесская Республика — 12

Псковская область — 11

Ивановская область — 10

Тверская область — 10

Кемеровская область — 9

Республика Крым — 7

Республика Карелия — 5

Магаданская область — 5

Республика Алтай — 4

Чукотский АО — 4

Курганская область — 2

Сахалинская область — 1

Севастополь — 1.