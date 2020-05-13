SportB2B Lab при поддержке Минспорта запустила бесплатную образовательную онлайн-программу

Компания SportB2B Lab при поддержке Министерства спорта РФ запустила бесплатную образовательную онлайн-программу. В программу входит проведение обучающих семинаров, в ходе которых лучшие российские и зарубежные эксперты делятся своим опытом с аудиторией со всей России. Слушатели детально изучают вопросы эффективной эксплуатации ледовых арен и футбольных стадионов, работы со спонсорами, маркетинга и «упаковки» спортивного продукта, финансового менеджмента спортивных организаций и инвестиций в спорт, организации спортивных мероприятий, управления спортивной школой и клубом, а также государственно-частного партнёрства в спорте. Записаться на вебинары можно на сайте проекта.

Первые семинары уже прошли в апреле. В первую неделю на участие в семинарах зарегистрировалось более 15 тыс. человек со всей России. В каждом из восьми семинаров приняли активное участие от 650 до 987 слушателей, получивших по результатам 6283 сертификата о прохождении обучения.

Министр спорта РФ Олег Матыцин: «Режим самоизоляции открывает новые возможности, в том числе для повышения компетенций специалистов спортивной отрасли. Данная образовательная программа позволит всем заинтересованным спортивным организациям оперативно наладить процессы и обеспечить поэтапный переход к полноценному рабочему режиму, но уже с новым опытом и знаниями, приобретёнными за период карантина. Мы планируем расширить эту программу и на июнь, так как регионы вошли в самоизоляцию позднее Москвы. Наша задача — выйти из кризиса со свежими силами, идеями, действуя системно и профессионально».