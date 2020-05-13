В Японии скончался первый сумоист, заразившийся коронавирусом
28-летний борец сумо, выступающий под псевдонимом Сёбуси, скончался от заболевания, связанного с коронавирусом, сообщает Общественное телевидение Японии (NHK).
Спортсмен умер в одной из больниц в Токио. Он был первым борцом сумо в Японии, у которого выявили коронавирус.
В Японии в общей сложности инфекцией заразились более 16,7 тыс. человек. В результате инфекции скончались уже почти 700 человек.
Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. В общей сложности в мире зафиксировано более 4,3 млн случаев заражения коронавирусом. Уже более 293 тыс. человек умерли.
- 13 мая 2020
-
14:37
-
13:50
-
12:38
-
10:37
-
09:55
-
09:38
-
09:03
- 12 мая 2020
-
23:59
-
23:10
-
21:07
-
19:48
-
19:00
-
18:27
-
16:13
-
14:57
-
14:31
-
13:13
-
12:55
-
10:36
-
09:24
-
08:33
-
00:25
- 11 мая 2020
-
23:55
-
22:09
-
22:08
-
18:12
-
16:42
-
16:12
-
15:36
-
13:47
-
13:16
-
12:56
-
12:17
-
10:36
-
10:32
Партнерский контент