В Японии скончался первый сумоист, заразившийся коронавирусом

28-летний борец сумо, выступающий под псевдонимом Сёбуси, скончался от заболевания, связанного с коронавирусом, сообщает Общественное телевидение Японии (NHK).

Спортсмен умер в одной из больниц в Токио. Он был первым борцом сумо в Японии, у которого выявили коронавирус.

В Японии в общей сложности инфекцией заразились более 16,7 тыс. человек. В результате инфекции скончались уже почти 700 человек.

Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. В общей сложности в мире зафиксировано более 4,3 млн случаев заражения коронавирусом. Уже более 293 тыс. человек умерли.