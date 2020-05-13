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В Японии скончался первый сумоист, заразившийся коронавирусом

В Японии скончался первый сумоист, заразившийся коронавирусом
Другие / Прочие виды спорта 0

28-летний борец сумо, выступающий под псевдонимом Сёбуси, скончался от заболевания, связанного с коронавирусом, сообщает Общественное телевидение Японии (NHK).

Спортсмен умер в одной из больниц в Токио. Он был первым борцом сумо в Японии, у которого выявили коронавирус.

В Японии в общей сложности инфекцией заразились более 16,7 тыс. человек. В результате инфекции скончались уже почти 700 человек.

Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. В общей сложности в мире зафиксировано более 4,3 млн случаев заражения коронавирусом. Уже более 293 тыс. человек умерли.

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