Олимпийская чемпионка Шишкина объяснила, почему синхронистки не бреют ноги

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина назвала 10 фактов о синхронистках, объяснив, в частности, почему они не бреют ноги.

«Косметика не водостойкая, просто на масляной основе или кремообразная.

Регламентом соревнований предусмотрена максимальная задержка дыхания 45 секунд, за этим следит отдельный рефери.

Синхронистки не бреют ноги перед соревнованиями, чтобы чувствовать уровень воды.

Зажим! Не прищепка, не затычка, не вот эта штука на нос. Зажим, и точка.

Мы все разные и индивидуальные, те, кто знает нас лично, отличают даже на соревнованиях.

За месяц до соревнований мы начинаем тренироваться без очков.

На чемпионат мира в команде 12 человек, а на Олимпийских играх только 8.

Сборная России по синхронному плаванию не проигрывает никому с 1998 года.

Родители могут отличить нас по ногам.

Умеем разговаривать под водой», — написала спортсменка в своём «инстаграме».