Тренера по дзюдо Муталиева дисквалифицировали на 4 год за напиток с допингом

Российский тренер по дзюдо Сулейм Муталиев был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Муталиева дисквалифицировали за нарушение пункта 2.8 Общероссийских антидопинговых правил («Назначение или попытка назначения любому спортсмену в соревновательном периоде любой запрещённой субстанции или запрещенного метода, или назначение или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде запрещённой субстанции или запрещённого метода, запрещённых во внесоревновательный период»).

Срок дисквалификации специалиста отсчитывается с 13 февраля 2020 года.

«Тренер дал спортсмену в день соревнований выпить спортивный напиток, в котором была запрещённая субстанция. По словам обоих, они не знали о содержании запрещённой субстанции в этом напитке», — приводит слова замглавы РУСАДА Маргариты Пахноцкой ТАСС.