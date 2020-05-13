Первые Всероссийские уличные игры перенесены на сентябрь 2020 года

Всероссийские уличные игры, которые должны пройти в Казани, перенесены с июня на сентябрь 2020 года. Соревнования пройдут с 10 по 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции спортивных и социальных проектов.



Программа Всероссийских уличных игр включает в себя 11 видов спорта: 3х3, брейкинг, BMХ-фристайл, паркур, роллер-спорт, чир-спорт, воздушно-силовая атлетика (воркаут), футбольный фристайл, скейтбординг. Также ожидаются выступления в двух показательных видах — текболе (смесь футбола и настольного тенниса) и роуп-скиппинге (прыжки через скакалку с исполнением различных трюков).



В настоящее время в мире объявлена пандемия коронавируса. По этой причине все массовые спортивные мероприятия в России запрещены.