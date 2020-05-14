Шведская лыжница Эберг завершила карьеру из-за последствий коронавируса
Дженни Эберг, 30-летняя шведская лыжница, сообщила о завершении профессиональной карьеры из-за последствий заражения коронавирусом.
«Надеюсь, я больше никогда в жизни не испытаю подобное. Сейчас я не чувствую мотивации, которая могла бы помочь мне продолжать поддерживать должный уровень и продолжать выступления», — цитирует Эберг Expressen.
Напомним, Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020 был завершён досрочно. Дженни — двукратный бронзовый призёр юниорских чемпионатов мира (2011, 2012).
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 293 тысяч смертей. Излечилось более 1,5 миллиона человек.
Шведская лыжница Эберг заразилась коронавирусом
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