World Athletics признала мировые рекорды кенийского бегуна Кипруто

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) ратифицировала мировые рекорды кенийца Ронекса Кипруто в беге на 5000 и 10 000 метров. Об этом сообщается на официальном сайте организации.



Напомним, на соревнованиях в Валенсии (Испания) 12 января 2020 года Кипруто преодолел половину десятикилометровой дистанции за 13 минут 18 секунд. Его итоговым результатом забега стало время 26 минут 24 секунды. Таким образом, он установил сразу два мировых рекорда, которые теперь были официально признаны World Athletics.



16 февраля представитель Уганды Джошуа Чептегеи улучшил результат Кипруто на дистанции 5 тыс. метров, показав результат 12 минут 51 секунда. Его результат пока не был ратифицирован.