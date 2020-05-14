Спицов — о тренировках на роллерах: в Тюменском районе даже сельские дороги асфальтированы

Российский лыжник Денис Спицов рассказал, как поддерживает форму в условиях карантина.



«Губернатор Тюменской области Александр Моор уже ввёл первые ослабления режима. Теперь разрешено тренироваться, соблюдая определенные меры безопасности. В таких условиях вполне можно начинать подготовку к сезону.



В мае форма особо не нужна, задачи другие – адаптировать мышцы, связки к беговой, силовой работе. Дома это реально.



Роллеры? Мы и в предыдущие сезоны в мае не особо использовали лыжероллеры. Сейчас я катаюсь сам, благо в Тюменским районе даже сельские дороги заасфальтированы, а машин там почти нет.



Когда бегу кросс, то Ксения (жена Дениса. — Прим. „Чемпионата“) едет рядом на велосипеде, а наш шпиц Иф в рюкзаке у меня за спиной. Так втроем и тренируемся», — цитирует Спицова «Тюменская арена».