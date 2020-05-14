Синхронистка Шишкина показала фото в купальнике

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина показала в «Инстаграме» фото в спортивном купальнике и поделилась некоторыми фактами о них.

«Рассмотрим купальники для синхронного плавания поближе. Можно сказать, что в нашем виде спорта купальники — отдельная статья: моды, соперничества дизайнеров, расходов. За долгие годы купальники в синхронном плавании трансформировались из очень простых и закрытых в настоящее произведение искусства, инкрустированное камнями Сваровски, и при этом довольно открытое.

Существуют стандарты вырезов до тазобедренной косточки и выреза горловины. Процент голого тела, а также тонкой телесной сетки не должен быть слишком большим. За день до соревнований и перед выходом на старт купальники проверяет выпускающий рефери. Если купальники не проходят по стандартам, то могут заставить сменить купальник на другой. На моей памяти целую команду, уже не помню, из какой страны, заставили надеть простые тренировочные купальники прямо перед выходом на выступление, так как их расшитые не проходили по параметрам.

Купальники сборной России — это настоящее произведение искусства. Они бережно хранятся в специальной комнате, которая закрывается на ключ. Как думаете, сколько в среднем стоит один расшитый купальник спортсменки сборной?» — написала она в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Шишкиной.