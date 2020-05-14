В России за сутки коронавирусом заразилось 9974 человека, отмечено 93 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 9974 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 252 245 человек, из которых выздоровело 53 530. Зафиксировано ещё 93 летальных исхода. За всё время скончалось 2305 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 4712

Московская область — 918

Санкт-Петербург — 460

Нижегородская область — 238

Ивановская область — 102

Тульская область — 98

Республика Дагестан — 98

Калужская область — 97

Краснодарский край — 97

Волгоградская область — 96

Саратовская область — 96

Рязанская область — 89

Оренбургская область — 89

Республика Башкортостан — 88

Ярославская область — 87

Тамбовская область — 86

Самарская область — 84

Брянская область — 82

Ульяновская область — 80

Чувашская Республика — 79

Ростовская область — 78

Курская область — 76

Новосибирская область — 76

Кабардино-Балкарская Республика — 73

Ямало-Ненецкий АО — 73

Ставропольский край — 72

Республика Северная Осетия — 70

Ленинградская область — 69

Свердловская область — 64

Республика Татарстан — 61

Ханты-Мансийский АО — 61

Орловская область — 57

Белгородская область — 52

Хабаровский край — 51

Республика Бурятия — 49

Приморский край — 49

Липецкая область — 46

Забайкальский край — 46

Владимирская область — 45

Воронежская область — 45

Астраханская область — 45

Пензенская область — 45

Челябинская область — 44

Пермский край — 42

Архангельская область — 41

Тюменская область — 41

Республика Ингушетия — 39

Республика Тыва — 39

Алтайский край — 39

Республика Марий Эл — 37

Смоленская область — 36

Калининградская область — 36

Республика Калмыкия — 35

Республика Саха (Якутия) — 35

Республика Мордовия — 34

Омская область — 34

Костромская область — 31

Республика Крым — 30

Карачаево-Черкесская Республика — 27

Иркутская область — 26

Чеченская Республика — 24

Мурманская область — 21

Красноярский край — 21

Тверская область — 20

Новгородская область — 15

Кировская область — 15

Кемеровская область — 13

Республика Карелия — 12

Вологодская область — 12

Псковская область — 12

Амурская область — 12

Камчатский край — 11

Курганская область — 9

Томская область — 9

Республика Коми — 8

Республика Хакасия — 8

Удмуртская Республика — 7

Еврейская АО — 6

Республика Адыгея — 5

Республика Алтай — 3

Сахалинская область — 2

Севастополь — 2

Магаданская область — 1

Чукотский АО — 1.