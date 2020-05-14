Стал известен состав мужской и женской сборных Швеции по лыжным гонкам
В «Инстаграме» сборной Швеции по лыжным гонкам появилась информация о составе мужской и женской команд на следующий сезон. В женскую сборную вошли Шарлотта Калла, Эбба Андерссон, Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Ханна Фальк, Линн Сван, Йонна Сундлинг, Майя Дальквист и Моа Лундгрен.
Состав мужской команды почти вдвое меньше. В неё включили Калле Халварссона, Йенса Бурмана, Йохана Хэггстрёма, Оскара Свенссона и Виктора Торна.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть по ссылке.
Из-за пандемии коронавируса пока неизвестно, когда у команд состоится первый полноценный сбор. Сейчас все спортсмены, в том числе включённые в сборную, тренируются там же, где живут, проводя занятия под контролем тренерского штаба.
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