Стал известен состав мужской и женской сборных Швеции по лыжным гонкам

В «Инстаграме» сборной Швеции по лыжным гонкам появилась информация о составе мужской и женской команд на следующий сезон. В женскую сборную вошли Шарлотта Калла, Эбба Андерссон, Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Ханна Фальк, Линн Сван, Йонна Сундлинг, Майя Дальквист и Моа Лундгрен.



Состав мужской команды почти вдвое меньше. В неё включили Калле Халварссона, Йенса Бурмана, Йохана Хэггстрёма, Оскара Свенссона и Виктора Торна.

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Из-за пандемии коронавируса пока неизвестно, когда у команд состоится первый полноценный сбор. Сейчас все спортсмены, в том числе включённые в сборную, тренируются там же, где живут, проводя занятия под контролем тренерского штаба.