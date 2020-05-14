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Селезнёва выложила свои старые фото и предложила угадать год съёмок

Селезнёва выложила свои старые фото и предложила угадать год съёмок
Другие / Прочие виды спорта 0

24-летняя художественная гимнастка Екатерина Селезнёва, завоевавшая на прошлогоднем чемпионате мира в Баку две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали, а также четыре золота на летней Универсиаде в Неаполе-2019, выложила в «Инстаграме» старые фотографии.

«Как думаете, в каком году были сделаны фотографии?» — спросила Екатерина у своих подписчиков. Мнения разделились — от 2015 до 2019 года.

Если у вас не отображается фотография, можете посмотреть её по ссылке.

Селезнёва является заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка мира.

Также посмотрите видео, как Селезнёва исполнила сложный трюк с огромным мячом.

«Ноги-и-и...» Подписчикам понравилось свежее фото гимнастки Селезнёвой
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