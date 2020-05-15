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Дворкович: сборная России по шахматам должна на следующих турнирах восстановить репутацию

Дворкович: сборная России по шахматам должна на следующих турнирах восстановить репутацию
Другие / Шахматы 0

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович выразил мнение по поводу о благотворительном турнире «Сборная — России», который проводится в онлайн-формате.

«Я следил за турниром последние дни. Он проходит на высоком уровне. Блестящая инициатива наших шахматистов, особенно Владимира Крамника. Мы полностью перешли на онлайн-активность. Сотрудники ФИДЕ и раньше так работали.

Мы провели хороший Кубок наций, где победы добилась сборная Китая. Все боролись до самого конца. Буквально через некоторое время стартует мемориал Стейница. У нас очень большие планы. Кубок наций нельзя назвать альтернативой шахматной олимпиаде. Мы такой турнир ещё проведём. Хорошее освещение получили соревнования. Китай выставил на этот турнир сильнейший состав, а сборная России, увы, не очень оптимальный состав. Команда России должна на следующих турнирах себя проявить, чтобы восстановить репутацию», — приводит слова Дворковича «Матч ТВ».

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