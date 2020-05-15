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«Россия 24» перепутала Сергея и Евгения Устюговых. Сергей гневно отреагировал

«Россия 24» перепутала Сергея и Евгения Устюговых.
«Россия 24» перепутала Сергея и Евгения Устюговых. Сергей гневно отреагировал
Другие / Лыжный спорт 0

Телеканал «Россия 24» выпустил сюжет, посвящённый биатлонисту Евгению Устюгову, у которого выявили уникальные генетические особенности. При этом в сюжете присутствовали кадры не только с биатлонистом, но и с лыжником Сергеем Устюговым, его однофамильцем. Последнему это не понравилось, и он отреагировал гневным постом в «Инстаграме».

«Накипело! Люди, работающие в СМИ, как вы не можете отличить биатлон от лыжных гонок?!

Дорогие подписчики, если вы такие же, как наши СМИ, — не различаете наши виды спорта, — ставьте плюс. А редактору программы — большой привет, жду извинения», — написал Сергей Устюгов в своём «инстаграме».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что генетические тесты Евгения Устюгова помогут оспорить его дисквалификацию, из-за которой сборная России по биатлону лишилась золота Олимпиады в Сочи.

Путин надеется, что генетические тесты Устюгова помогут оспорить его дисквалификацию
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