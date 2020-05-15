Губерниев отреагировал на гнев Сергея Устюгова, которого «Россия 24» перепутала с Евгением
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал инцидент, в который оказался вовлечён российский лыжник Сергей Устюгов.
Напомним, ранее телеканал «Россия 24» выпустил сюжет, посвящённый биатлонисту Евгению Устюгову, у которого выявили уникальные генетические особенности. При этом в сюжете присутствовали кадры не только с биатлонистом, но и с Сергеем Устюговым, его однофамильцем. Последнему это не понравилось, и он отреагировал гневным постом в «Инстаграме», потребовав извинений от руководства телеканала.
«Не оправдываю ошибку коллег, но замечу, что биатлон намного популярнее лыж! Особенно если комментирую лыжи не я! Это жизнь, лыжники!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
«Россия 24» перепутала Сергея и Евгения Устюговых. Сергей гневно отреагировал
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