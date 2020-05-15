Сергей Устюгов ответил Губерниеву, который заявил о непопулярности лыжных гонок

Российский лыжник Сергей Устюгов отреагировал на слова известного комментатора Дмитрия Губерниева.

Напомним, ранее телеканал «Россия 24» выпустил сюжет, посвящённый биатлонисту Евгению Устюгову, у которого выявили уникальные генетические особенности. При этом в сюжете присутствовали кадры не только с биатлонистом, но и с Сергеем Устюговым, его однофамильцем. Последнему это не понравилось, и он отреагировал гневным постом в «Инстаграме», потребовав извинений от руководства телеканала. Губерниев не стал оправдывать коллег, но заметил, что биатлон намного популярнее лыж, особенно когда он их не комментирует.

«Настолько популярный, что лыжника от биатлониста ваши коллеги отличить и не могут. Попрошу всех любителей Дмитрия перейти к нему на страничку», — написал Устюгов в комментариях к посту в своём «инстаграме».