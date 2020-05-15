Подписчики нашли сходство Шубенкова с художником Поленовым

Победитель и неоднократный призёр чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков поинтересовался у болельщиков, похож ли он на художника Василия Поленова.

«Спасибо @7001_liudmila, которая подкинула картинку. Говорит, сильно уж мы похожи. Как считаете, ставить мне портрет В.Д. Поленова на аватарку? (Автор — И. Репин)», — написал Шубенков на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Сергей Шубенкова в «Инстаграме».

Василий Поленов жил во второй половине XIX – начале ХХ века, он занимался исторической, пейзажной и жанровой живописью. Дружил с не менее известным живописцем Ильёй Репиным, который в 1877 году и написал портрет, о котором идёт речь.