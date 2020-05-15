ВАДА обнаружило в пробах из московской лаборатории ещё 4 подозрительных случая

Члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на заседании, которое прошло 15 мая в онлайн-режиме, обсудили обновлённую информацию по делу о манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).



«Теперь, когда Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио перенесены, ВАДА уверено, что решение CAS по делу против РУСАДА будет доступно задолго до Игр 2021 года. Как ранее было сказано, согласно правилам CAS, ВАДА не может комментировать ещё не рассмотренные дела.



Как сообщилось ранее, ВАДА 30 апреля завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов, допинг-пробы которых хранились в московской антидопинговой лаборатории, и представило подробные данные 28 международным федерациям.



Программа повторного анализа проб продолжается. В общей сложности был обнаружен 61 подозрительный случай (на четыре больше, чем та цифра, которая была сообщена 30 апреля)», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВАДА.

Эксперты ВАДА завершили расследование в отношении 298 российских атлетов