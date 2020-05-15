Кёрлингистка Брызгалова объяснила причину завершения карьеры

Двукратная чемпионка мира по кёрлингу Анастасия Брызгалова объяснила причину завершения карьеры.
«За прошедший год я получала очень много вопросов и практически не давала на них ответов. Наверное, было тяжело или я не до конца верила в происходящее. Но на сегодняшний день это самое правильное и взвешенное решение!
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Закончила ли я свою профессиональную карьеру спортсмена? Да.
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Навсегда ли? Этот вопрос остаётся открытым.
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Я пришла в профессиональный спорт в 16 лет, не имея за плечами ничего. Спортсмены поймут, насколько это поздно и насколько малы были мои шансы. Но! Наверное, мне повезло, иначе я не знаю, как объяснить всё то, что произошло со мной за 10 лет. Я получила даже больше, чем могла мечтать.
Не скажу, что этот путь был лёгким, мне пришлось побиться за «место под солнцем», совершить большое количество ошибок и промахов, но это всё мой опыт, и будь у меня ещё один шанс, я бы всё равно рискнула.
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Спорт — это огромная часть не только моей жизни, но и меня в целом. Спасибо всем, кто был рядом на протяжении этих лет. Без вас это было бы невозможно! Ну а сегодня мне хочется двигаться дальше...» — написала Брызгалова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анастасии Брызгаловой в «Инстаграме».
Брызгалова принимала участие в Олимпийских играх 2018 года и завоевала бронзу в соревнованиях смешанных пар, но результат был аннулирован из-за обнаружения запрещённого вещества в допинг-пробе партнёра Анастасии — Александра Крушельницкого.
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