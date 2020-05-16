Триумф Весниной и Макаровой, Мустафина в полёте и атмосферные фавелы. Лучшие фото ОИ-2016

В августе 2016 года состоялись XXXI летние Олимпийские игры, которые проходили в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Это были первые игры, состоявшиеся в Южной Америке.
С 5 по 21 августа 2016 года мы стали свидетелями громких побед, новых мировых и олимпийских рекордов. Спортсмены в очередной раз показали всё на что способны и доказали, что в спорте нет никаких преград.
Абсолютными чемпионами по суммарному количеству завоёванных наград стали спортсмены из США — домой они увезли 121 медаль (46 золотых, 37 серебряных и 38 бронзовых). Второе место в медальном зачёте заняли спортсмены Великобритании, они завоевали 67 медалей (27, 23, 17). Замкнула тройку призёров сборная Китая, у которой 70 медалей (26, 18, 26). Сборная России заняла четвёртое место. В активе российских спортсменов 56 медалей (19, 18, 19).
Лучшие кадры Олимпиады в Рио-де-Жанейро — в нашей фотоподборке.
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