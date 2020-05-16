Каратистка Тулякова устроила фотосессию на дороге

Российская каратистка Дарья Тулякова сфотографировалась на автостраде. На 19-летней Дарье надет сиреневый костюм для фитнеса: спортивный бра и тайтсы.

Фото можно посмотреть на странице Дарь Туляковой в «инстаграме».

19-летняя Дарья занимается карате с восьми лет. В спорт её привела мама – тренер по карате. Сейчас девушка входит в основной состав сборной России в группе ката (имитация боя с воображаемым противником).



Дарья – бронзовый призёр чемпионата мира и многократный призёр международных соревнований высокого уровня, в частности этапов Премьер-лиги – аналога Кубка мира в других видах спорта.



Главная спортивная мечта девушки – выступить на Олимпийских играх в Токио или Париже.

Дарья настолько безупречно и привлекательно выглядит на снимках, что поклонники каратистки отмечают её сходство с куклой Барби.