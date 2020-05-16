Костенюк и Карлсен лидируют на Мемориале Стейница после первого дня соревнований

Российский гроссмейстер Александра Костенюк вышла в лидеры в женском зачёте онлайн-турнира по блицу «Мемориал Стейница». В первый день соревнований было сыграно шесть туров, Костенюк одержала пять побед, а также сыграла вничью. Теперь в активе российского гроссмейстера 5,5 очка. Второе место занимает представительница Китая Тань Чжунъи, набравшая 4 очка.

В мужском зачёте после шести туров лидирует действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Он набрал 4 очка. Пока лучшие результаты среди россиян у Даниила Дубова, набравшего 3,5 балла.

Мемориал Стейница — турнир, посвящённый памяти первого чемпиона мира по шахматам Вильгельма Стейница. Соревнования завершатся 17 мая.

Мемориал Стейница. Таблица после первого дня соревнований

Мужчины

1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 4

2. Бу Сянчжи (Китай) — 3,5

3. Даниил Дубов (Россия) — 3,5

4. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 3,5

Женщины

1. Александра Костенюк (Россия) — 5,5

2. Тань Чжунъи (Китай) — 4

3. Лэй Тинцзе (Китай) — 3,5

4. Екатерина Лагно (Россия) — 3,5