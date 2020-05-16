Костенюк и Карлсен лидируют на Мемориале Стейница после первого дня соревнований

Российский гроссмейстер Александра Костенюк вышла в лидеры в женском зачёте онлайн-турнира по блицу «Мемориал Стейница». В первый день соревнований было сыграно шесть туров, Костенюк одержала пять побед, а также сыграла вничью. Теперь в активе российского гроссмейстера 5,5 очка. Второе место занимает представительница Китая Тань Чжунъи, набравшая 4 очка.
В мужском зачёте после шести туров лидирует действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Он набрал 4 очка. Пока лучшие результаты среди россиян у Даниила Дубова, набравшего 3,5 балла.
Мемориал Стейница — турнир, посвящённый памяти первого чемпиона мира по шахматам Вильгельма Стейница. Соревнования завершатся 17 мая.
Мемориал Стейница. Таблица после первого дня соревнований
Мужчины
1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 4
2. Бу Сянчжи (Китай) — 3,5
3. Даниил Дубов (Россия) — 3,5
4. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 3,5
Женщины
1. Александра Костенюк (Россия) — 5,5
2. Тань Чжунъи (Китай) — 4
3. Лэй Тинцзе (Китай) — 3,5
4. Екатерина Лагно (Россия) — 3,5
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