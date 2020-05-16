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Двух игроков НФЛ обвинили в вооружённом ограблении, полиция получила ордер на арест

Двух игроков НФЛ обвинили в вооружённом ограблении, полиция получила ордер на арест
Другие / Прочие виды спорта 0

Двух игроков лиги НФЛ (Национальная футбольная лига, профессиональная лига американского футбола) обвинили в США в вооружённом ограблении, сообщает BBC.

Как сообщает источник, 13 мая Деандре Бейкер, выступающий за «Нью-Йорк Джайантс», и Квинтон Данбар из «Сиэтл Сихоукс» ворвались на вечеринку, проходившую в частном доме. Там они угрожали присутствующим оружием. В результате спортсмены украли из дома $ 12 тыс. наличностью и часы, стоимость которых составляет $ 25 тыс. Инцидент произошёл во Флориде.

Полиция уже получила ордер на арест футболистов. С ними в момент нападения был ещё и третий человек, но его пока не опознали.

Примечательно, что оба спортсмена ранее уже обвинялись в вооружённом ограблении. Более того, Бейкер оказывался под подозрением уже восемь раз.

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