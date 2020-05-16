Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гольфист, игравший с Трампом, обвинил президента США в пиаре на пандемии коронавируса

Гольфист, игравший с Трампом, обвинил президента США в пиаре на пандемии коронавируса
Другие / Прочие виды спорта 0

Известный гольфист из Северной Ирландии Рори Макилрой раскритиковал президента США Дональда Трампа. По мнению спортсмена, Трамп использует пандемию коронавируса в политических целях. Самого Макилроя ранее критиковали за то, что он играл в гольф с Трампом во Флориде в 2017 году.

«Мы сейчас находимся в середине чего-то очень серьёзного. Трамп пытается политизировать ситуацию, превратить её в часть своей кампании. Он утверждает, что в США проводится больше всего тестов в мире, будто это соревнование.

Лидер не должен себя так вести. Нужно быть более дипломатичным. Как мне кажется, он этого не делает, особенно в такие сложные времена.

Не знаю, захочет ли после моих слов Трамп вновь сыграть со мной в гольф. Что касается меня, то я вряд ли буду с ним ещё играть. Тот день во Флориде был очень приятным. Трамп — очень харизматичный человек, он был со всеми обходителен. Очевидно, что в нём что-то есть, иначе бы он не оказался в Белом доме», — цитирует Макилроя BBC.

Макколлум раскритиковал Трампа. Тот предложил делать уколы с дезинфицирующими средствами
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020