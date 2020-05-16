Доигровщик сборной Канады перешёл в «Урал»
Доигровщик сборной Канады Джон Гордон Перрин продолжит карьеру в волейбольном клубе «Урал», сообщает пресс-служба уфимцев. Контракт с игроком подписан на один сезон.
Минувший сезон 30-летний доигровщик провёл в бразильском «Сада Крузейро». Там Перрин в составе клуба выиграл Кубок Бразилии и клубный чемпионат Южной Америки.
У Перрина есть опыт выступления в России. В сезоне-2018/2019 канадец, защищая цвета «Белогорья», стал вторым бомбардиром команды и помог белгородцам выйти на европейский Кубок вызова.
Перрин играл в турецком «Аркасе», итальянской «Пьяченце», польской «Ресовии» и китайском «Пекине».
Минувший сезон в чемпионате России был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. «Урал» после 19 туров занял лишь 12-е место из 14 команд.
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