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Доигровщик сборной Канады перешёл в «Урал»

Доигровщик сборной Канады перешёл в «Урал»
Другие / Волейбол 0

Доигровщик сборной Канады Джон Гордон Перрин продолжит карьеру в волейбольном клубе «Урал», сообщает пресс-служба уфимцев. Контракт с игроком подписан на один сезон.

Минувший сезон 30-летний доигровщик провёл в бразильском «Сада Крузейро». Там Перрин в составе клуба выиграл Кубок Бразилии и клубный чемпионат Южной Америки.

У Перрина есть опыт выступления в России. В сезоне-2018/2019 канадец, защищая цвета «Белогорья», стал вторым бомбардиром команды и помог белгородцам выйти на европейский Кубок вызова.

Перрин играл в турецком «Аркасе», итальянской «Пьяченце», польской «Ресовии» и китайском «Пекине».

Минувший сезон в чемпионате России был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. «Урал» после 19 туров занял лишь 12-е место из 14 команд.

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