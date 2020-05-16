ЧМ среди юниоров по художественной и спортивной гимнастике 2021 года отменены
Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение отменить чемпионаты мира по спортивной и художественной гимнастике среди юниоров. Турниры должны были состояться в 2021 году.
Соревнования отменены из-за переноса на 2021 год Олимпийских игр в Токио, которые должны были пройти в 2020 году. Юниорские турниры перенесены на 2023 год.
Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце 2019 года. Она вспыхнула в Центральном Китае, а затем распространилась на большинство стран мира.
По состоянию на 16 мая, в мире насчитывается уже более 4,6 млн заразившихся. Более 308 тыс. человек скончалось, выздоровело более 1,7 млн человек.
В России зафиксировано уже более 272 тыс. случаев заражения.
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