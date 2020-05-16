Глава МОК призвал власти стран включить спорт в программы восстановления после пандемии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал правительства государств включить спорт в программы по восстановлению от последствий пандемии коронавируса.

«За последние месяцы кризиса мы увидели, как важен спорт и физическая активность для здоровья человека. Спорт может спасать жизни. Мы воспользуемся рекомендациями Всемирной организации здоровья (ВОЗ) при решении проблем общества во время преодоления последствий пандемии. МОК призывает правительства государств включить спорт в свои программы поддержки», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце 2019 года. Она вспыхнула в Центральном Китае, а затем распространилась на большинство стран мира. По состоянию на 16 мая, в мире насчитывается уже более 4,6 млн заразившихся. Более 308 тыс. человек скончалось, выздоровело более 1,7 млн человек. В России зафиксировано уже более 272 тыс. случаев заражения.