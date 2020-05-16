Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«РБ Лейпциг» — «Фрайбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Глава МОК призвал власти стран включить спорт в программы восстановления после пандемии

Глава МОК призвал власти стран включить спорт в программы восстановления после пандемии
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал правительства государств включить спорт в программы по восстановлению от последствий пандемии коронавируса.

«За последние месяцы кризиса мы увидели, как важен спорт и физическая активность для здоровья человека. Спорт может спасать жизни. Мы воспользуемся рекомендациями Всемирной организации здоровья (ВОЗ) при решении проблем общества во время преодоления последствий пандемии. МОК призывает правительства государств включить спорт в свои программы поддержки», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце 2019 года. Она вспыхнула в Центральном Китае, а затем распространилась на большинство стран мира. По состоянию на 16 мая, в мире насчитывается уже более 4,6 млн заразившихся. Более 308 тыс. человек скончалось, выздоровело более 1,7 млн человек. В России зафиксировано уже более 272 тыс. случаев заражения.

Томас Бах: рано говорить об ограничении числа зрителей на трибунах Олимпиады
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020