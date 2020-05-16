Губерниев вступился за девушку Большунова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нападки хейтеров на лыжницу Анну Жеребятьеву, вошедшую в состав сборной России на сезон-2020/2021.
Недоброжелатели считают, что Жеребятьеву взяли в команду исключительно в качестве девушки лидера сборной Александра Большунова. При этом Анна и сама является чемпионкой мира 2017 года среди юниоров и молодёжи, а её невысокие результаты, показанные в сезоне-2019/2020, связаны с уменьшением нагрузок из-за проблем с позвоночником.
«Кстати, по поводу Ани Жеребятьевой и её включения в сборную России по лыжам. Девушка абсолютно справедливо в команде, решит проблемы со здоровьем и всех победит! И Саше Большунову, нашему герою, радость! Так что, хейтеры, отвалите от Анны! Пассажиров в любой сборной команде хватает… И это точно не Жеребятьева!» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграм».
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