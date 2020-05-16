Украинец похвалил «мужскую внешность» Кастер Семени. Она ему ответила

Двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира на дистанции 800 м южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию, на которой она изображена в ходе бега на коронную дистанцию.

Фото можно посмотреть на странице Кастер Семени в «Инстаграме».

Пользователь из Украины в комментариях к посту заметил, что спортсменка отлично выглядит «по мужским меркам». На что Семеня ответила: «Что есть, то есть, сынок».

Фото: «Инстаграм» Кастер Семени

В сезоне-2019 Международная федерация лёгкой атлетики добилась введения новых правил, касающихся спортсменок с повышенным естественным уровнем мужского гормона тестостерона. Чтобы продолжать участвовать в соревнованиях на средние дистанции, таким бегуньям предварительно надлежало пройти гормональную терапию. Семеня отказалась от процедуры и не была допущена на чемпионат мира — 2019, который прошёл в Дохе.