Украинец похвалил «мужскую внешность» Кастер Семени. Она ему ответила

Двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира на дистанции 800 м южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию, на которой она изображена в ходе бега на коронную дистанцию.
Фото можно посмотреть на странице Кастер Семени в «Инстаграме».
Пользователь из Украины в комментариях к посту заметил, что спортсменка отлично выглядит «по мужским меркам». На что Семеня ответила: «Что есть, то есть, сынок».
Фото: «Инстаграм» Кастер Семени
В сезоне-2019 Международная федерация лёгкой атлетики добилась введения новых правил, касающихся спортсменок с повышенным естественным уровнем мужского гормона тестостерона. Чтобы продолжать участвовать в соревнованиях на средние дистанции, таким бегуньям предварительно надлежало пройти гормональную терапию. Семеня отказалась от процедуры и не была допущена на чемпионат мира — 2019, который прошёл в Дохе.
- 16 мая 2020
-
21:23
-
20:59
-
18:13
-
16:51
-
16:12
-
15:25
-
13:48
-
11:49
-
11:00
-
10:42
-
10:34
-
10:27
-
09:46
-
00:12
- 15 мая 2020
-
23:31
-
22:01
-
21:33
-
21:00
-
17:40
-
17:21
-
16:37
-
16:27
-
16:11
-
13:38
-
13:09
-
10:37
-
09:54
-
05:55
-
05:36
- 14 мая 2020
-
23:25
-
19:30
-
19:12
-
17:51
-
17:12
-
16:38