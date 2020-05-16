Чемпионка Перу по борьбе обнаружена мёртвой в хостеле

Олимпийский комитет Перу объявил о смерти участницы Панамериканских игр — 2019 по спортивной борьбе Джаннетт Мальки Пече, сообщает La Fiesta de Lima. Спортсменка и мать двоих детей, представлявшая Перу на домашних играх в Лиме, скончалась в возрасте 31 года. Она была найдена мёртвой в хостеле в городе Кальяо, расположенном невдалеке от столицы.
Причины смерти не называются, но, по мнению местных СМИ, гибель спортсменки стоит в ряду убийств женщин в результате роста насилия во время пандемии коронавируса. Полиции известно, что в хостел спортсменка вошла вместе с мужчиной, а на её лице впоследствии были обнаружены следы побоев.
Джаннетт Мальки Пече стала чемпионкой Перу в 2019 году в категории 55 кг и девятой — на Панамериканском чемпионате по борьбе в Буэнос-Айресе, проводившемся в апреле того же года.
Старшая сестра Пече, Талия Мальки, является двукратным призёром Панамериканских игр в весе до 50 кг. Джаннетт на этих соревнованиях стала восьмой в своей категории.
- 16 мая 2020
-
22:33
-
21:23
-
20:59
-
18:13
-
16:51
-
16:12
-
15:25
-
13:48
-
11:49
-
11:00
-
10:42
-
10:34
-
10:27
-
09:46
-
00:12
- 15 мая 2020
-
23:31
-
22:01
-
21:33
-
21:00
-
17:40
-
17:21
-
16:37
-
16:27
-
16:11
-
13:38
-
13:09
-
10:37
-
09:54
-
05:55
-
05:36
- 14 мая 2020
-
23:25
-
19:30
-
19:12
-
17:51
-
17:12