Чемпионка Перу по борьбе обнаружена мёртвой в хостеле

Олимпийский комитет Перу объявил о смерти участницы Панамериканских игр — 2019 по спортивной борьбе Джаннетт Мальки Пече, сообщает La Fiesta de Lima. Спортсменка и мать двоих детей, представлявшая Перу на домашних играх в Лиме, скончалась в возрасте 31 года. Она была найдена мёртвой в хостеле в городе Кальяо, расположенном невдалеке от столицы.

Причины смерти не называются, но, по мнению местных СМИ, гибель спортсменки стоит в ряду убийств женщин в результате роста насилия во время пандемии коронавируса. Полиции известно, что в хостел спортсменка вошла вместе с мужчиной, а на её лице впоследствии были обнаружены следы побоев.

Джаннетт Мальки Пече стала чемпионкой Перу в 2019 году в категории 55 кг и девятой — на Панамериканском чемпионате по борьбе в Буэнос-Айресе, проводившемся в апреле того же года.

Старшая сестра Пече, Талия Мальки, является двукратным призёром Панамериканских игр в весе до 50 кг. Джаннетт на этих соревнованиях стала восьмой в своей категории.