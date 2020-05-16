Дубов обыграл Карлсена и вышел в лидеры шахматного турнира памяти Стейница

Российский шахматист Даниил Дубов перед заключительным игровым днём вышел в лидеры онлайн-турнира по блицу памяти первого чемпиона мира Вильгельма Стейница.

Во второй игровой день Дубов одержал три победы в шести партиях, в том числе над чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, а также трижды сыграл вничью. На счету Дубова стало 8 очков, что на пол-очка больше, чем у занимающего второе место Карлсена (7,5). На третьей позиции — азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (7). На пол-очка отстают от него вьетнамец Ле Куанг Льем и россиянин Пётр Свидлер (по 6,5).

У женщин лидирует россиянка Екатерина Лагно, набравшая 8 очков из 12 возможных. На пол-очка отстают Жансая Абдумалик из Казахстана, китаянка Тань Чжунъи и россиянка Александра Костенюк.

Турнир проходит под эгидой ФИДЕ и завершится 17 мая. Победителем станет шахматист, набравший больше всего очков после 18 туров. Общий призовой фонд составляет € 30 тыс.