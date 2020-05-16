Дубов обыграл Карлсена и вышел в лидеры шахматного турнира памяти Стейница

Российский шахматист Даниил Дубов перед заключительным игровым днём вышел в лидеры онлайн-турнира по блицу памяти первого чемпиона мира Вильгельма Стейница.
Во второй игровой день Дубов одержал три победы в шести партиях, в том числе над чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, а также трижды сыграл вничью. На счету Дубова стало 8 очков, что на пол-очка больше, чем у занимающего второе место Карлсена (7,5). На третьей позиции — азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (7). На пол-очка отстают от него вьетнамец Ле Куанг Льем и россиянин Пётр Свидлер (по 6,5).
У женщин лидирует россиянка Екатерина Лагно, набравшая 8 очков из 12 возможных. На пол-очка отстают Жансая Абдумалик из Казахстана, китаянка Тань Чжунъи и россиянка Александра Костенюк.
Турнир проходит под эгидой ФИДЕ и завершится 17 мая. Победителем станет шахматист, набравший больше всего очков после 18 туров. Общий призовой фонд составляет € 30 тыс.
- 16 мая 2020
-
23:57
-
22:33
-
21:23
-
20:59
-
18:13
-
16:51
-
16:12
-
15:25
-
13:48
-
11:49
-
11:00
-
10:42
-
10:34
-
10:27
-
09:46
-
00:12
- 15 мая 2020
-
23:31
-
22:01
-
21:33
-
21:00
-
17:40
-
17:21
-
16:37
-
16:27
-
16:11
-
13:38
-
13:09
-
10:37
-
09:54
-
05:55
-
05:36
- 14 мая 2020
-
23:25
-
19:30
-
19:12
-
17:51