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Ефимова рассказала, как выиграла чемпионат мира, не успев размяться перед финалом

Ефимова рассказала, как выиграла чемпионат мира, не успев размяться перед финалом
Другие / Водные виды спорта 0

Российская пловчиха Юлия Ефимова ответила на вопросы подписчиков своей страницы в «Инстаграме». Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр рассказала о казусе, произошедшем на соревнованиях.

«Чемпионат мира в Барселоне в 2013 году. Мой тренер, папа, перепутал время начала заплыва с временем награждения. Только прыгнув в бассейн для разминки, увидела, как соперницы идут одетыми на финал.

В тот момент мой американский тренер Д. Сало, увидя, что я всё ещё в купальнике, криками дал понять: „Юля, пора бежать“. Поэтому без разминки, одевая гидрокостюм на ходу, за 2 минуты я выбежала на старт… В итоге я выиграла заплыв», — написала Ефимова в «Инстаграме».

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