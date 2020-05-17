Ефимова рассказала, как выиграла чемпионат мира, не успев размяться перед финалом

Российская пловчиха Юлия Ефимова ответила на вопросы подписчиков своей страницы в «Инстаграме». Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр рассказала о казусе, произошедшем на соревнованиях.



«Чемпионат мира в Барселоне в 2013 году. Мой тренер, папа, перепутал время начала заплыва с временем награждения. Только прыгнув в бассейн для разминки, увидела, как соперницы идут одетыми на финал.



В тот момент мой американский тренер Д. Сало, увидя, что я всё ещё в купальнике, криками дал понять: „Юля, пора бежать“. Поэтому без разминки, одевая гидрокостюм на ходу, за 2 минуты я выбежала на старт… В итоге я выиграла заплыв», — написала Ефимова в «Инстаграме».