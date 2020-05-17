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Россия сняла ограничение на возвращение в страну иностранных спортсменов

Россия сняла ограничение на возвращение в страну иностранных спортсменов
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Правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию. Соответствующие поправки внесены в распоряжение о временном ограничении въезда в Россию, сообщается на сайте Правительства РФ.

Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их обяжут пройти четырнадцатидневный карантин.

Решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в Российской Премьер-Лиге футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

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