В России за сутки коронавирусом заразилось 9709 человек, отмечено 94 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 9709 человек, сообщает "Стопкоронавирус.рф". В настоящий момент общее число заболевших составляет 281 752 человека, из которых выздоровело 67 373. Зафиксировано ещё 94 летальных исхода. За всё время скончался 2631 человек.



Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:



Москва — 3855

Московская область — 907

Санкт-Петербург — 451

Нижегородская область — 281

Свердловская область — 160

Саратовская область — 121

Ханты-Мансийский АО — 118

Ростовская область — 115

Красноярский край — 114

Ульяновская область — 101

Брянская область — 98

Ставропольский край — 98

Республика Башкортостан — 98

Челябинская область — 98

Калужская область — 97

Тульская область — 97

Ярославская область — 97

Чувашская Республика — 97

Краснодарский край — 95

Республика Дагестан — 91

Ямало-Ненецкий АО — 91

Рязанская область — 86

Республика Татарстан — 84

Тамбовская область — 83

Владимирская область — 81

Курская область — 81

Республика Северная Осетия — 74

Белгородская область — 73

Приморский край — 71

Новосибирская область — 70

Ленинградская область — 69

Кабардино-Балкарская Республика — 69

Орловская область — 68

Волгоградская область — 65

Самарская область — 65

Пензенская область — 60

Омская область — 58

Республика Марий Эл — 54

Ивановская область — 53

Липецкая область — 53

Республика Адыгея — 51

Пермский край — 51

Архангельская область — 50

Хабаровский край — 47

Астраханская область — 45

Смоленская область — 44

Республика Саха (Якутия) — 43

Алтайский край — 40

Воронежская область — 38

Республика Калмыкия — 38

Республика Ингушетия — 37

Калининградская область — 36

Оренбургская область — 35

Кировская область — 34

Вологодская область — 33

Новгородская область — 33

Тюменская область — 33

Республика Мордовия — 28

Республика Бурятия — 27

Иркутская область — 27

Тверская область — 26

Чеченская Республика — 25

Забайкальский край — 24

Республика Хакасия — 23

Республика Коми — 20

Томская область — 20

Псковская область — 19

Карачаево-Черкесская Республика — 19

Костромская область — 17

Республика Тыва — 17

Камчатский край — 16

Удмуртская Республика — 14

Кемеровская область — 14

Республика Крым — 14

Республика Карелия — 13

Магаданская область — 12

Мурманская область — 10

Амурская область — 10

Чукотский АО — 9

Республика Алтай — 6

Еврейская АО — 5

г. Севастополь — 3

Ненецкий АО — 2

Курганская область — 2

Сахалинская область — 2.