Хоркина: предлагаю положить защитные маски и перчатки в почтовый ящик каждому россиянину

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000), девятикратная чемпионка мира (трижды — в абсолютном первенстве), тринадцатикратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала предложение о введении во всех российских вузах образовательного курса «Начальная медицинская помощь». С такой инициативой выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев.
«Предлагаю поступить по-другому. Каждому жителю России положить в почтовый ящик средства защиты – маску и перчатки – в нужном количестве. И задействовать в этом «Почту России».
Когда училась, у нас был урок ОБЖ. Думаю, все помнят времена, когда на уроках ОБЖ мы учились готовить салат оливье, шить юбки, делать стулья и табуретки, нас ещё и обучали оказывать первую медицинскую помощь. Поэтому предложение, конечно, новое, но и хорошо забытое старое", — цитирует Хоркину «Национальная служба новостей».
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